طلاب كوريا الجنوبية يعودون إلى صفوف الدراسة

عاد بعض الطلاب الكوريين الجنوبيين إلى مدارسهم بعد فترة انقطاع غير مسبوقة استمرت لشهور بسبب فيروس كورونا.

وفتحت المدارس الثانوية أبوابها أولا لتسمح لطلابها بالعودة، على أن يتم إعادة الطلاب في بقية المراحل التعليمية للمدارس في وقت لاحق، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

اليوم الأول لإعادة فتح المدارس يسير بسلاسة https://t.co/mdqmdMH0IO — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) May 20, 2020

​وتم تجهيز المدارس بماسحات حرارية على الأبواب للكشف على الطلاب قبل دخولهم للمدرسة، كما سيكون لزاما على جميع الطلاب والمدرسين ارتداء أقنعة الوجه.

قال تشو سونغ جين، وهو مدرس لطلاب المرحلة الثانوية في كوريا الجنوبية، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن التدريس أثناء ارتداء قناع صعب للغاية.

وأضاف "من الصعب جدا التنفس باستخدام قناع وخصوصا عندما تحاول رفع صوتك، كما ليس من السهل أيضا التعرف على الطلاب لأنهم جميعا يرتدون أقنعة متطابقة".

وقامت المدارس بوضع فواصل بلاستيكية بين مقاعد الطلاب.