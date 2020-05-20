"لن تتحملها إيران إلى ما لا نهاية"... وزير الدفاع الإيراني يوجه تهديدا إلى أمريكا

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، أن طهران "لن تتحمل أي مضايقة"، مهددا بالرد الحاسم والقوي.

وقال العميد حاتمي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء ، حول المضايقات التي تعرضت لها ناقلات النفط الإيرانية، إن "هذه المضايقات تتعارض مع القوانين والأمن العالمي"، داعيا المنظمات الدولية والدول التي يهمها أمن الممرات المائية في العالم أن تتبنى موقفها من هذا الأمر وتدين هذه المضايقات.

واعتبر هذه المضايقات بأنها "قرصنة بحرية لن تتحملها إيران إلى ما لا نهاية".

وأوضح وزير الدفاع الإيراني أن "الأمريكيين وغيرهم يعلمون أننا لن نسمح لأنفسنا بأي تردد في مواجهة هذا الأمر، وإذا تكررت هذه المضايقات أو تصاعدت فستتلقى حتما ردا حاسما وقويا".

وكان مصدر عسكري إيراني أكد، اليوم، أن القوات البحرية الإيرانية ستواصل مهامها في مياه الخليج وبحر عمان بشكل اعتيادي، ولن تتأثر بأي تعليمات من قوات أجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير شرعي.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية ومضيق هرمز.