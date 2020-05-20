بكين تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن شركة خدمات صينية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، اليوم الأربعاء، أن بلاده حثت الولايات المتحدة على رفع العقوبات فوراً عن شركة خدمات لوجستية صينية على خلفية تقديمها خدمات لشركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران.

وقال تشاو ليجيانغ خلال مؤتمره الصحفي: "عارضنا دائماً العقوبات الانفرادية للولايات المتحدة، وعلى مدى طويل يقوم المجتمع الدولي بالتعاون القانوني بموجب القانون الدولي الذي يجب احترامه. الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات غير القانونية هذه، على الفور، وحماية الحقوق المشروعة للشركات".

وأدرجت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، شركة خدمات لوجستية صينية "شنغهاي ساينت لوجيستيكس"، على قائمتها للعقوبات على خلفية تقديمها خدمات لشركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران، والتي تصنفها واشنطن كداعم للأنشطة الإرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن إدراج الشركة الصينية في قائمة العقوبات، يأتي بسبب ما وصفته، عملها كوكيل مبيعات عام لشركة "ماهان إير".