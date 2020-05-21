إسرائيل تتخطى أزمة كورونا وتسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها

سمحت إسرائيل بعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد تخفيف القيود التي كانت مفروضة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، اليوم الخميس: "الحياة تعود إلى طبيعتها في إسرائيل بعد أزمة الكورونا"، مضيفة: "إسرائيل تفتح اليوم شواطئها أمام المستجمين للسباحة في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا".

الحياة تعود إلى طبيعتها في إسرائيل بعد أزمة الكورونا. إسرائيل تفتح اليوم شواطئها أمام المستجمين للسباحة في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا. pic.twitter.com/zo9hJ1RW1v — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 20, 2020

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح دور العبادة في البلاد، ضمن إجراءات تخفيف القيود التي كانت مفروضة على حركة السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي قرار الحكومة الإسرائيلية قبل أيام من انتهاء شهر رمضان، وقبل أيام من حلول عيد الفطر، الذي يعد أحد العيدين الرئيسيين عند المسلمين إلى جانب عيد الأضحى، الذي يخلف أداء شعائر الحج.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إعادة فتح الشواطئ، وسمحت للمصطافين بالاستجمام في الشواطئ، مع الحفاظ على حالة التباعد، ووضع الكمامات.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل 16 ألف مصاب، بينهم 279 حالة وفاة، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 328 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.