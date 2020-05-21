أردوغان: إسطنبول أصبحت مركزا دوليا في مجال الصحة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدينة "باشاك شهير" الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية لبلاده في مجال السياحة العلاجية، وإن إسطنبول أصبحت مركزا صحيا عالميا، خلال افتتاحه مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية، في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

افتتح الرئيس التركي مدينة "باشاك شهير" الطبية بمشاركة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عبر الفيديو.

وأضاف أردوغان، إن "مدينة باشاك شهير الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية التركية في مجال السياحة العلاجية"، وبأن مدينة إسطنبول أصبحت مركزا دوليا في مجال الصحة، مشيرا أن مدينة "باشاك شهير" الطبية من خلال بنيتها التحتية التكنولوجية، ومبانيها ومرافقها ستكون إحدى معالمها.

وحول التعاون بين تركيا واليابان لفت الرئيس التركي بأن الدولتين تحققان نجاحا نموذجيا في وقت انهارت فيه أنظمة الصحة لدى بلدان أخرى.

وشكر أردوغان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على مشاركته في الافتتاح، كما شكر شركتي المقاولات التركية واليابانية والمهندسين والعاملين الذين ساهموا في بناء هذا المشروع، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم المرحلة الثانية والأخيرة من مدينة “باشاك شهير” الطبية في #إسطنبول بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لتكون بذلك واحدة من أكبر المشافي في #أوروبا والعالم pic.twitter.com/7QWzddNTSn — TRT عربي (@TRTArabi) May 21, 2020

وأشار أردوغان أن بلاده أنجزت مشاريع في البنية التحتية الهامة مثل جسر "عثمان غازي" ونفق "مرمراي"، مع شركات يابانية، موضحا أنها أضافت اليوم حلقة جديدة إلى الصداقة التركية اليابانية المتجذرة ومتعددة الأبعاد.