سيناتور روسي: الاتهامات ضد الصين بإنشاء "كوفيد-19" ذات طبيعة دعائية

أعلن السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الخميس، بأن اتهامات الولايات المتحدة ضد الصين بتورطها في إنشاء فيروس "كورونا" المستجد، ذات طبيعة دعائية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوشكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك": "الحقائق تتحدث لصالح حقيقة أن الصين ضحية للوباء، وليست البادئ به، من هنا يجب أن ننطلق".

ويعتقد السيناتور أنه من خلال دفع مثل هذه المزاعم، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل الانتباه عن الإجراءات "المفتقدة للكفاءة" التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة الوباء في بلاده.

في الوقت نفسه، أشار بوشكوف إلى أن جائحة فيروس كورونا، أدت فقط إلى توقف معين في التناقضات القائمة بين الدول، لكنها (الجائحة) لم تثر الرغبة بالبحث عن حل وسط لحل أهم المشاكل.

وختم قائلا: "يتعين علينا أن نعيش في عالم أكثر تعقيدا".

والجدير بالذكر أن السلطات الأميركية بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتهم الصين بشكل دوري بعدم قدرتها على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وبإخفاء الحقائق وبردة الفعل غير المناسبة، كما افترض ترامب في وقت سابق، أن جائحة كورونا المستجد بدأ نتيجة عدم الكفاءة في الصين.

وبدأت جائحة كورونا المستجد بالانتشار في الصين، لكن الولايات المتحدة تعد الدولة الأكثر تضررا بأكبر عدد من الإصابات والوفيات، وافترض وزير الخارجية مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الفيروس يمكن أن يكون قد خرج من مختبر في ووهان، حيث تتم دراسة الفيروسات التاجية. وتنفي الصين هذه المزاعم.