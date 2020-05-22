بريطانيا تخطط لتقليل اعتماد الاقتصاد على الواردات من الصين

وأفادت صحيفة "التابمز"، أنه في إطار المشروع المسمى "بروجكت ديفيند"، أنه يتعين على الحكومة تحديد الجوانب الأكثر ضعفا في اقتصاد المملكة، والتي يمكن استخدامها من قبل الدول "التي يحتمل أن تكون معادية".

النهج الجديد للأمن القومي يرجع إلى الأزمة التي يسببها فيروس "كورونا" المستجد. وفي إطار هذه المبادرة، التي سيشرف عليها وزير الخارجية دومينيك راب، يجب على الخبراء دراسة الصناعات التي تتطلب إحياء الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية في اقتصاد ما بعد فيروس "كورونا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر، قوله: "نعتبر استدامة الاقتصاد مسألة تتعلق بالأمن القومي. إذا اعتمدنا على الإمدادات من دول أخرى، فهذه مشكلة تتعلق بالأمن القومي. السؤال هو كيفية تخفيضه (الاعتماد)، "الأمر يتعلق بتنويع خطوط الإمداد بحيث لا نعتمد بعد الآن على بلدان محددة أثناء توفير الضروريات غير الغذائية".

وتقول مصادر حكومية، على وجه الخصوص، تم الإعراب عن القلق بشأن إمدادات الأدوية في المستقبل. وكتبت الصحيفة بأن معظم الأدوية التي تباع في بريطانيا لديها سلسلة توريد معقدة، حيث يتم إنتاج نحو 70 في المئة من المكونات النشطة في الصين، وأن معظم الإنتاج، وخاصة الأدوية الجنسية، تقع في الهند.

وبحسب الصحيفة، فإن بريطانيا، تعتمد على الصين في 71 فئة من السلع الحيوية، بما في ذلك المستلزمات الصيدلانية والمواد الكيميائية والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة. وهكذا، فإن المكونات الصيدلانية اللازمة لإنتاج مسكنات الألم والمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات، توفرها الصين، لبريطانيا بمقدار50 في المئة.