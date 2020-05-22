هل استعدت إسرائيل لهجوم السايبر قبل وقوعه؟

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن استعداد إسرائيل لهجوم السايبر قبل وقوعه بعدة أسابيع.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن اتحاد المياه والصرف الصحي الإسرائيلي، قد استعد لأي هجوم سيبراني قبل وقوعه، مثلما جرى مع الهجوم السيبراني المنسوب لإيران، وبأن الاتحاد الإسرائيلي يستعد لمثل هذه التهديدات بشكل روتيني.

ونقلت الصحيفة على لسان أحد العاملين في محطة مياه، أن هناك العشرات من مضخات المياه الجوفية ومنشآت التنقية، إلى جانب محطات تكرير مياه الصرف الصحي في إسرائيل، ولكل منها وحدة تحكم، تقدم تقارير دورية عن صورة الوضع لمركز التحكم، الذي ينقل صورة الوضع للعاملين.

ونوهت إلى أنه في حال وجود خلل، يتم إرسال تنبيهات طارئة على الإنترنت بشكل مباشر للعاملين مركز التحكم، وعندها يكون لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى المنشأة ومعالجة العطل، قبل حدوث أي ضرر.

ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن هجوم سيبراني على البنية التحتية، تعرضت له تل أبيب منذ شهر تقريبا، من قبل إيران.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، واقتصر الخلل على المنشآت المائية في بعض المجالس المحلية، مشيرين إلى أن تل أبيب اعتبرت أن هذا الهجوم تصعيدا كبيرا من قبل الإيرانيين وعبورا للخط الأحمر، لأن الهجوم استهدف مرافق مدنية.

وقال مسئول إسرائيلي كبير: "لم نتوقع مثل هذا الهجوم من قبل الإيرانيين... هذا هجوم لا ينبغي أن يحدث".