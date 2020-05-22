رئيس وزراء ماليزيا في حجر صحي بعد حضور مصاب بـ"كورونا" أحد اجتماعاته

قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا، في بيان اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة محيي الدين ياسين، سيخضع للحجر المنزلي 14 يوما، بعدما حضر ضابط ثبتت إصابته بفيروس كورونا اجتماعا عقده هذا الأسبوع.

وجاء في البيان، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الفحوص أثبتت خلو محيي الدين من الفيروس لكن "صدرت تعليمات بإخضاع كل من حضر الاجتماع للفحص والبقاء في حجر صحي بالمنزل 14 يوما"،

وأعلنت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، رصد 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 7137 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن مصابا واحدا توفي بالمرض ليصل عدد الوفيات إلى 115.