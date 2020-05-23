مساعدون بالكونغرس يطالبون ترامب بـ"رد كاف" على قضية إقالة مسؤول

طالب مساعدون بالكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي ترامب برد كاف على طلبات الحصول على معلومات بشأن إقالة مفتش عام وزارة الخارجية ستيف لينيك.

يأتي ذلك بعدما امتنع البيت الأبيض عن التعليق، ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق، فيما يرى مساعدا بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إن "الضغط يتزايد وستظهر الحقيقة"، بحسب رويترز.

وقال إليوت انجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والسناتور بوب مينينديز العضو الديمقراطي الكبير بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن لينيك كان يحقق في إعلان ترامب حالة طوارئ العام الماضي لتمهيد الطريق أمام مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار معظمها للسعودية.

وقال مساعدو الكونغرس أيضا إن لينيك كان ينظر فيما إذا كان بومبيو قد استغل أحد المعينين السياسيين الممولين من دافعي الضرائب لأداء مهام شخصية له ولزوجته، مثل تمشية كلبهم.

وأبلغ بومبيو الصحفيين يوم الأربعاء أنه كان يتمنى توصية ترامب بإقالة لينيك "منذ بعض الوقت" ولكنه نفى أنه حث الإدارة على إقالته ردا على تحقيقات داخلية كان يجريها.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يعتزم إقالة لينيك قائلا إنه لم يعد يثق فيه، وبدأ على الفور الاعضاء الديمقراطيون في الكونجرس تحقيقا في هذه الإقالة وقالوا إنهم عرفوا أن لينيك كان يحقق في مخالفات لوزير الخارجية مايك بومبيو نفسه