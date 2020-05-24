بعد مرور 10 سنوات... هبوط أول طائرة شحن إسرائيلية في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن طائرة شحن تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية هبطت في ​مطار إسطنبول​ في ​تركيا​، بعد توقف دام عشر سنوات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن الطائرة تحمل على متنها 24 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة إلى ​الولايات المتحدة​ بغية مساعدتها في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفتت الهيئة إلى أن ​السلطات التركية​ سمحت لـ"إلعال" بتسيير رحلتي شحن خلال الأسبوع الجاري لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الشركة طلبت تنظيم رحلات شحن إنسانية بشكل دائم.

وتوترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة نهاية عام 2009، ووصلت ذروتها مع الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحريّة"، الذي تسبب بمقتل مواطنين أتراك، ما سبب قطيعة بين البلدين استمرّت حتى العام 2016.