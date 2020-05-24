جيشا دولتين إفريقيتين ينفذان عملية مشتركة ضد فصائل متشددة

نفذت وحدات من جيش ساحل العاج وقوات من جيش بوركينا فاسو، عملية مشتركة ضد متشددين ينشطون قرب حدودهما المشتركة مما أدى إلى مقتل ثمانية متشددين.

ونقلت "رويترز" عن جيش ساحل العاج اليوم تأكيده اليوم الأحد أن جنودا تابعين له وقوات من جيش بوركينا فاسو تنفذ عملية مشتركة ضد متشددين ينشطون قرب حدودهما المشتركة مما أدى إلى مقتل ثمانية من المتشددين واعتقال 14 آخرين.

وتكافح بوركينا فاسوا وجارتاها مالي والنيجر في منطقة الساحل حركات تمرد توصف بـ"الإسلامية".

وترفع تلك الجماعات من إمكانياتها وتوسع نطاق عملياتها، مما يزيد من مخاوف الدول الساحلية مثل ساحل العاج من امتداد العنف إلى أراضيها.

وأفاد مصدر في جيش ساحل العاج في بيان إن العملية المشتركة بدأت في 11 مايو/ أيار بمشاركة نحو ألف من جنوده على جانب بلادهم من الحدود مع بوركينا فاسو والبالغ طوالها 580 كيلومترا.

وأضاف الجيش أن من يشتبه بأنهم متشددون قتلوا في بوركينا فاسو، مشيرا إلى أن العملية مستمرة.