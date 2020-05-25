السلطات الأفغانية تطلق سراح 100 من سجناء طالبان .. صور

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، الإفراج عن 100 من أعضاء حركة طالبان المتطرفة، في إطار الخطة المعلنة أمس، من قبل رئيس البلاد، بشأن إطلاق سراح ما يصل إلى 2000 سجين من طالبان.

موسكو - سبوتنيك. وغرد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، عبر "تويتر"، قائلاً: "أفرجت الحكومة اليوم عن 100 من سجناء طالبان من مقاطعة "باروان" كبادرة حسن نية لتعزيز الجهود السلمية، بما في ذلك وتمديد نظام وقف إطلاق النار والبدء الفوري بالمفاوضات المباشرة".

The Government released 100 Taliban prisoners from Parwan today as a gesture of goodwill to advance peace efforts, including an extended ceasefire and the immediate start of direct talks. pic.twitter.com/i34W60FLYi — Javid Faisal (@Javidfaisal) May 25, 2020

​ونقلت قناة "تولو نيوز" عن المتحدث باسم المجلس قوله، إنه تم إطلاق سراح السجناء من سجن "باغرام".

هذا وأوعز الرئيس الأفغاني، أشرف غني، يوم أمس الأحد، بالإفراج عن ما يصل إلى 2000 عضو من حركة طالبان المتطرفة، ردا على مبادرة طالبان بوقف إطلاق النار في أفغانستان مدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.