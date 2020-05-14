طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم قاتل على قاعدة للجيش الأفغاني

قالت حركة طالبان إنها نفذت هجوما قاتلا، الخميس، على قاعدة للجيش الأفغاني بعد أن أمرت الحكومة القوات باستئناف الضربات ضد المسلحين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قال مسؤولون أفغان إن شاحنة مفخخة استهدفت قاعدة للجيش في مدينة غارديز الشرقية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 19 آخرين بينهم خمسة من أفراد الجيش.

يأتي ذلك بعد أسبوع عنيف بشكل خاص شهد إلغاء الرئيس أشرف غني للموقف "الدفاعي" الأخير للحكومة والذي يهدف إلى تعزيز محادثات السلام مع طالبان ، وإعادة القوات إلى الهجوم.

وأكدت مديرة الصحة الإقليمية ولايات خان أحمدزاي عدد القتلى لكن طالبان زعمت أن "عشرات الجنود قتلوا وجرحوا" ونفت تقارير عن مقتل مدنيين.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في رسالة واتس آب لوسائل الإعلام اليوم الخميس بعد إعلان الهجوم.."تم تنفيذ هجوم انتحاري على مقر عسكري مهم لإدارة كابول".

وقالت وزارة الدفاع إن مهاجما انتحاريا فجر شاحنة محملة بالمتفجرات قبل أن يصل إلى قاعدة الجيش.

واقتحم مسلحون يوم الثلاثاء مستشفى في كابول فقتلوا 24 شخصا على الأقل بينهم أطفال وممرضات.

Taliban attacked maternity hospital in Kabul.Since the start of Corona Afghanistan is under severe attack while US/ EU/ UAE/ Saudia/ are completely silent over the war in Afghanistan. Corona is being used as a cover by foreign proxies Taliban to destroy Afghanistan.#kabulattack pic.twitter.com/5dfsFcp0z5 — Zahir Khan Khilji (@Zahirkhannajee1) May 12, 2020

وأعقب ذلك بوقت قصير تفجير انتحاري في جنازة في إقليم ننكرهار الشرقي أسفر عن مقتل 32 مشيعًا.

وأثارت الهجمات غضبًا دوليًا، حيث ظهرت صور الأمهات والأطفال الرضع ملفوفة ببطانيات غارقة في الدماء.

وأدان مجلس الأمن الدولي "الهجمات الإرهابية الشنيعة والجبانة".

وقال في بيان "إن استهداف الرضع والأطفال والأمهات والعاملين الصحيين عن قصد هو أمر بغيض بشكل خاص".

تتم إدارة جناح التوليد في مستشفى كابول من قبل أطباء بلا حدود (MSF)، الذين كشفوا لاحقًا عن أم أنجبت أثناء الهجوم المطول.

وألقت الحكومة باللوم في الهجمات على مقاتلي طالبان وداعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وأمرت القوات باستئناف العمليات الهجومية.

وحذرت طالبان التي نفت في وقت لاحق ضلوعها في الهجوم من أنها "مستعدة تماما" لمواجهة أي ضربات.

وهدد الموقف العدواني من كلا الجانبين عملية سلام هشة بالفعل دفعتها واشنطن.

Afghan Taliban storms on army base near southeast Gardez city #Paktika. Afghan officials say 5 civilian killed & 15 wounded in the attack, however Taliban released a video and said the group targeted a army base located outside the civilian population area. pic.twitter.com/dEGl7T7BFV — IStv Pakistan 🇵🇰 (@IStvPakistan) May 14, 2020

ووافقت واشنطن وطالبان في فبراير/ شباط على اتفاق ينص على أن تغادر جميع القوات الأجنبية البلاد خلال العام المقبل.

ولم تعلن طالبان منذ توقيعها عن أي هجمات كبيرة في كابول ومدن أخرى، لكنها استهدفت بانتظام القوات الأفغانية في المقاطعات.

وتتصارع أفغانستان أيضًا مع أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا.