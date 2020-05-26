فرنسا: العلاقات بين باريس وطهران أصبحت أكثر تعقيدا بعد سجن مواطنة فرنسية

أعلنت الخارجية الفرنسية أن علاقات باريس مع طهران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت الأخيرة بسجن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني، في قرار وصفته بأن له دوافع سياسية.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإذاعة فرنسا الدولية "هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعا سياسيا. لذا فنحن نطالب بكل حزم السلطات الإيرانية بالإفراج عن فاريبا عادلخاه دون أي تأخير".

وأضاف لودريان "هذا القرار يجعل علاقتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة".

وقال سعيد دهقان محامي عادلخاه لـ"رويترز": "المحكمة حكمت عليها بست سنوات، قدمنا استئنافا وإذا تم قبوله فسيتم تخفيف الحكم لخمس سنوات".

هذا وصرح محامي الباحثة الإيرانية الفرنسية، فاريبا عادلخاه، في وقت سابق، بأن إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.

وكشف المحامي، في وقت سابق، عن أن إيران أسقطت في يناير/ كانون الثاني اتهامات بالتجسس بحق عادلخاه لكنها ظلت في السجن بسبب اتهامات أخرى تتعلق بالأمن.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس/ آذار الماضي، عن إطلاق سراح الباحث الفرنسي الموقوف في إيران رولان مارشال، الذي كان مسجونا منذ يونيو/ حزيران 2019.