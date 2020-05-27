تطبيق ياباني جديد قد يغير مستقبل كرة القدم وجماهير الرياضة

نجحت شركة يابانية بتطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقها المفضلة عن بعد خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية، وذلك بسبب انتشار و تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المبتكرين اليابانيين أن التطبيق الجديد يتيح للمشجعين مشاهدة المباريات عبر التلفزيون في منازلهم وتشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

وقامت مؤسسة "ياماها" اليابانية التي طورت التطبيق الجديد بتجربته في استاد شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تسنى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبر للصوت موزعة في انحاء الملعب.

وقال مدير الاستاد الرياضي، كيسوكي ماتسوباياشي: "في مرحلة ما خلال التجربة الميدانية للتطبيق أغلقت عيني وشعرت أن أصوات التشجيع جاءت من الجمهور في الاستاد حولي".

ويتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.