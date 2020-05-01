الأقنعة الطبية طريق نجوم الدوري الإنجليزي للعودة إلى الملاعب.. صور

سيكون على لاعبي الدوري الممتاز لكرة القدم، ارتداء الأقنعة الطبية كجزء من القواعد الجديدة للسماح بالعودة الآمنة للتدريب الكامل في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في البلاد أن أهم معايير عودة الدوري الاجليزي الممتاز، هي ضمان الحماية الصحية لجميع اللاعبين والطاقم التدريبي، بما في ذلك استخدام الأقنعة الطبية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية.

Premier League players will have to cover their faces as part of new rules to allow a safe return to full training. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 30, 2020

​وأصدرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بيانا عاجلا بشأن استكمال مباريات الموسم الجاري، المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أندية الدوري الإنجليزي في بيان مشترك نشرته صحيفة "الديلي صن" البريطانية إلى أن الأندية التزمت بضرورة إنهاء الموسم الجاري، ولكن لم تتفق بعد على تحديد موعد نهائي لإنهاء الموسم فيه.

وقالت الأندية الإنجليزية في بيانها: "استجابة للوباء، قدم الدوري الإنجليزي الممتاز ونوادينا واللاعبون دعمًا حيويًا للمجتمعات والمنظومات الصحية وسيواصلون القيام بذلك بعد استئناف المباراة".