محاولة لتبرئة القاتل... الشرطة الأمريكية تنشر فيديو لموت شاب تحت ركبة شرطي

ردت السلطات في أمريكا على الجدل الواسع الذي تسبب به مشهد فيديو لموت شاب أمريكي تحت ركبة شرطي في ولاية مينيسوتا الأمريكية والتعليقات السلبية التي حصدها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت السلطات في الولاية مشاهد فيديو تظهر العملية كاملة مصورة قبل مقتل الشاب "من أصول أفريقية" على خلفية التعامل العنيف الذي تلقاه من عناصر الشرطة.

وحاولت شرطة ولاية منيابوليس تبرئة الضابط من خلال توضيح تفاصيل ماحدث في ذلك اليوم، خصوصا أن الفيديو أشار لوجود شخصين آخرين في مكان الحادث.

الفيديو الذي امتد لنحو 20 دقيقة يظهر قيام رجال الشرطة باستجواب الضحية (فلويد) وهو جالس على الأرض، لكنه لم يظهر تفاصل موته في وقت لاحق، مع تظليل الأشخاص المتواجدين في الفيديو.

وتظهر اللقطات رجال الشرطة وهم يستجوبون فلويد وهو جالس على الأرض، لكن الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة ضابط في شرطة بارك منيابوليس لا يقدم الكثير من التفاصيل بشأن كيفية وفاة فلويد وهو في قبضة القوة الأمنية.

وبحسب "سكاي نيوز" طردت شرطة مينيابوليس الأشخاص الأربعة الذين ظهروا في الفيديو المصور، والذين شاركوا في الحادث، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالية تحقيقا بمشاركة محققي الولاية.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، على الفيديو الذي وثق مشهد موت مواطن أمريكي تحت ركبة شرطي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، "مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس".

وتابع، "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".