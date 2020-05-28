الطوارئ: الرجل الأعزل كان بلا نبض بعد صراع مع الشرطة

أعلنت الطوارئ أن الشاب من أصل أفريقي، الذي مات تحت ركبة شرطي، كان لا يستجيب قلبه في طريقه إلى المستشفى بعد صراع مع الشرطة.

وقال رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة "Hennepin Healthcare EMS"، مارتي شيرير: "حتى لو كانت هناك فرصة ضئيلة (لنجاته) كان علينا المحاولة وأن نبذل قصارى جهدنا".

وأضاف شيرير: "نشعر بالفقدان أيضًا"، كما أكد أن المسعفين فعلوا كل ما بوسعهم بعد تلقي مكالمة الطوارئ في ذلك المساء.

وأعلنت خدمة الإسعاف عن وفاة جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، بعد ساعة من العثور عليه في مكان الحادث، وذلك بعد حوالي 90 دقيقة من لقائه بضباط شرطة مينيابوليس.

ونشرت السلطات في الولاية مشاهد فيديو تظهر العملية كاملة مصورة قبل مقتل الشاب "من أصول أفريقية" على خلفية التعامل العنيف الذي تلقاه من عناصر الشرطة.

وأثارت مشاهد فيديو شرطي أمريكي يجثم على رقبة شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة غضبا واسعا لدى الرأي العام.

وأظهرت مشاهد الفيديو التي تداولها المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو يقول: "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس... بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".

وأقالت إدارة الشرطة في ولاية مينسوتا الأمريكية أفراد الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الحادث. وقال رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، إن الأربعة أصبحوا الآن "موظفين سابقين".