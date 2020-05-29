شاهد ماذا فعل الجيش الياباني لتحية الكوادر الطبية التي تكافح كورونا... صور وفيديو

حلق سرب طائرات تابع للقوات الجوية اليابانية فوق وسط طوكيو، اليوم الجمعة، لتحية الأطقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا.

وأثناء مرور تشكيل مؤلف من 6 طائرات من طراز "تي-4" في السماء الزرقاء الصافية بعد منتصف النهار بقليل، لوح الأطباء وأطقم التمريض من على أسطح المستشفيات ورفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط صور للطائرات أثناء التحليق.

Japan's Blue Impulse aerobatics team of the Air Self-Defense Force flew over Tokyo on May 29th to thank medical workers amid the coronavirus pandemic



📸Kazuhiro Nogi, @fong_fifi @CTriballeau @AFPphoto pic.twitter.com/Mflg8zjCub — AFP Tokyo (@AFPTokyo) May 29, 2020

وبحسب "رويترز"، قال شويتشي ميكامي المتحدث باسم مستشفى إبارا في طوكيو "عملنا تحت ضغط طيلة الشهور الأربعة الماضية...سمعتهم (الأطقم الطبية) يقولون إن العرض رفع معنوياتهم".

وقال وزير الدفاع تارو كونو قبيل العرض الجوي "الكثير من الناس ومنهم الأطقم الطبية يعملون بجهد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. نريد التعبير عن احترامنا وتقديرنا لهم".

لكن تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن البعض يرون أن الجهد كان ينبغي أن يوجه لحماية العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس بدلا من ذلك.

وكتب أحد مستخدمي تويتر "ما تم إنفاقه من أموال لتحليق هذه الطائرات كان الأفضل استخدامه في شراء الكمامات وغيرها من معدات الوقاية". وفقا لـ"رويترز".

يذكر أن اليابان سجلت 16759 حالة إصابة مؤكدة و882 وفاة بمرض كوفيد-19.