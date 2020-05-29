اعتقال فريق عمل شبكة "سي إن إن" أثناء تغطية احتجاجات مينيابوليس

ألقت قوات الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على عمر جيمينيز، مراسل شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أثناء بث مباشر من موقع الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن المراسل عرف نفسه بوضوح للضباط، ورغم ذلك اعتقلوه. كما تم وضع الأصفاد في أيدي أفراد فريق عمل الشبكة الأمريكية، بما في ذلك المنتج ومشغل الكاميرا.

​كما تم احتجاز كاميرا "سي إن إن" والتي استمرت في التسجيل أثناء تقييد الطاقم، ويبدو أن الشرطة لم تكن على علم بأن الكاميرا كانت لا تزال قيد التشغيل، بحسب الشبكة الأمريكية.

واندلعت الاحتجاجات على خلفية مقتل رجل "أسود" أثناء اعتقاله من قبل أفراد الشرطة.