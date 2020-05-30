لاعب كرة قدم يطرد من فريقه بسبب "الكازينو"

ووفقا للموقع الرسمي للفريق، كان فورين مسؤولاً عن حساب الغرامات المالية التي تفرض على اللاعبين وموظفي النادي.

وقرر اللاعب سداد ديونه التي تراكمت عليه من لعب القمار والتي بلغت حوالي 10 آلاف يورو، من أموال حساب الفريق.

وبحسب الموقع، قررت إدارة النادي إنهاء العقد مع فورين بعدما علمت بالأمر.

ومن جانبه طلب اللاعب الصفح من جميع المعنيين مشيرا إلى أنه يخضع للعلاج من إدمان القمار، وقال:"من المحزن إنهاء حياتي المهنية في مولدي بهذه الطريقة. لكنني أتفهم أن أفعالي هي السبب في ذلك".

يذكر أن فيغارد فورين البالغ من العمر 32 عامًا هو لاعب كرة قدم نرويجي في مركزي الدفاع وقلب الدفاع. شارك مع منتخب النرويج تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب النرويج لكرة القدم.