طالبان تفرج عن دفعة جديدة من أسرى القوات الأفغانية الحكومية

أفرجت حركة "طالبان" عن دفعة جديدة من أسرى القوات الحكومية الأفغانية، ضمن ترتيبات اتفاق السلام الموقع مع الولايات المتحدة والممهد لمفاوضات سلام مع كابول.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم السبت، عن الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، أن الحركة أفرجت عن 73 من قوات الأمن الأفغانية في ولايات قندوز، وباكتيكا، وباكتيا، ولوغار، وبلخ وخوست.

وأوضح أن ذلك يرفع إجمالي المفرج عنهم من جانب طالبان إلى 420.

Taliban’s spokesman Suhail Shaheen tweeted that the Taliban has released 73 members of Afghan security forces in Balkh, Kunduz, Logar, Paktia, Khost and Paktika. He said that so far the Taliban has released 420 government prisoners. pic.twitter.com/CjaQSdr0YO — TOLOnews (@TOLOnews) May 30, 2020

​وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لبدء عملية السلام. ففي نهاية شهر فبراير/ شباط، في حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان في مارس/ آذار بعد صفقة تبادل للأسرى.

وكانت الحكومة وطالبان قد أعلنوا وقفا لإطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.