رئيسة وزراء اسكتلندا: تخفيف قيود كورونا يجب أن يتم بحذر شديد

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، اليوم الأحد، إنها تتفق مع رأي العلماء القائل بإن أي تخفيف لإجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا يجب أن يتم بحذر شديد، وذلك بعد أن قال بعض مستشاري الحكومة إن بريطانيا تتحرك بسرعة كبيرة في رفع القيود.

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد بأن الساسة لم يعودوا يتبعون النصائح العلمية، قالت ستيرجن، لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، "أتفق مع الرأي الذي تم التعبير عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه

يجب علينا توخي الحذر الشديد. هذا الفيروس لم يختف، ولا يزال هناك خطر كبير من احتمال خروجه عن السيطرة مرة أخرى".

وسمحت السلطات البريطانية لما يزيد على مليوني شخص يشكلون الفئة الأضعف صحيا في إنجلترا بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، اعتبارا من غدا الاثنين وذلك للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع.

وقالت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إن بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم مع اتباع قواعد التباعد البدني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بيان "لا أقلل من مدى صعوبة الأمر بالنسبة لكم وملازمتكم للمنازل خلال الأسابيع العشرة الماضية وأود أن أشيد بمرونتكم".

ولا يزال المنتمون لهذه الفئة عرضة للخطر وقد نصحتهم الحكومة بعدم الذهاب للعمل والمتاجر والأماكن المزدحمة.