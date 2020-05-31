شاهد لحظة دخول الطاقم الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لقطات حية لوصول طاقم مركبة الفضاء الأمريكية "Crew Dragon" إلى المحطة الفضائية الدولية، في أول رحلة أمريكية مأهولة منذ 9 سنوات.

ويتكون الطاقم، الذي وصل، اليوم، الأحد، إلى المحطة الفضائية الدولية، من شخصين هما رائدي الفضاء داغ هيرلي وبوب بينكين، الذين ظهرا وهما يتحدثان من داخل المحطة الدولية.

They made it. After launching from @NASAKennedy on the @SpaceX Dragon Endeavour spacecraft yesterday, @AstroBehnken and @Astro_Doug have officially joined the @Space_Station crew today at 1:02pm ET — making history in the process. pic.twitter.com/A7oExw0SlD — NASA (@NASA) May 31, 2020

وجرى الالتحام بين مركبة "Crew Dragon" الأمريكية بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 14:17 بتوقيت غرينيتش، بعدما تم إطلاقها بالتعاون بين شركة "SpaceX" ووكالة "ناسا"، بواس بصاروخ "Falcon 9" مساء أمس السبت من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق الرحلات الفضائية من أراضيها منذ عام 2011، وكانت خلال تلك السنوات تقوم بإرسال رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية بصواريخ "سويوز" الروسية.