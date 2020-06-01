كردستان العراق يفرض حظرا شاملا بعد تزايد الإصابات بكورونا

بدأ، اليوم الاثنين، في جميع مدن إقليم كردستان العراق العمل بقرار الحظر الشامل للتجوال الذي يستمر حتى منتصف ليلة السادس من شهر يونيو/ حزيران الجاري في إطار جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة داخلية إقليم كردستان، في بيان نشرته شبكة "رووداو"، إنها قررت وبعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي لإقليم كردستان، منع التنقل بين كل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين بشكل تام اعتبارا من الساعة الثانية عشر من ليلة 31 من مايو/ أيار وحتى منتصف ليلة 6 يونيو/ حزيران 2020، ومحاسبة كل من يخالف هذا القرار.

كما تضمنت القرارات فرض الحظر الشامل للتجوال للمشاة والسيارات بالكامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة، وستتم معاقبة كل السائقين والمارة الذين يخالفون قرار الحظر.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان باستثناء عمل الوزراء ومكاتبهم للمدة المحددة أعلاه، مبينا إنه سيتم إغلاق كل الأماكن والمحلات المرخصة سابقا لخدمة المواطنين، باستثناء الصيدليات والمخابز، حيث سيسمح بفتحها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهرا، على أن يتم بيع الخبز عن طريق التوصيل المنزلي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفران التي تبيع منتجاتها للمواطنين مباشرة.