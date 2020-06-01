بتهمة السرقة وفي ظل الاحتجاجات...الشرطة الأمريكية تنهال بالضرب على متظاهر... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشرطة الأمريكية وهي تلقي القبض على مجموعة من الشبان، ادعت أنها حاولت السطو على أحد المحال التجارية في نيويورك مستغلة الفوضى الناتجة عن الاحتجاجات.

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من رجال الشرطة، ينهالون بالضرب العنيف على شاب في أحد المحال التجارية مستخدمين العصي والهراوات بحجة محاولته السطو على المتجر، بحسب ما ذكرت شبكة "breaking911" الأمريكية.

WATCH: NYPD deals with looters caught red-handed when they were "seeking justice" inside a #Soho shoe store. This is just one of DOZENS of NYC businesses destroyed overnight. @NYCMayor refused to set a curfew and refused the National Guard. pic.twitter.com/30sNa8wbgR — Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2020

​وانتشرت مقاطع فيديو عديدة عبر مواقع التواصل تظهر العديد من الشبان في الولايات المتحدة، يقومون بكسر واجهات المحال المغلقة وسرقة محتواها، في ظل الفوضى الناجمة عن الاحتجاجات في البلاد.

​ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

I honestly never thought I would see a robbery in progress but tonight I did. Dozens of robberies in SoHo tonight from small stores to big name brands. Words can’t describe it. @News12BK @News12BX #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #GeorgeFloydProtests #protests #newyorkprotest #looting pic.twitter.com/92aG2RuFqf — Justine Miller (@JustineIMiller) June 1, 2020

​وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.