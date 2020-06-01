بتهمة السرقة وفي ظل الاحتجاجات...الشرطة الأمريكية تنهال بالضرب على متظاهر... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من رجال الشرطة، ينهالون بالضرب العنيف على شاب في أحد المحال التجارية مستخدمين العصي والهراوات بحجة محاولته السطو على المتجر، بحسب ما ذكرت شبكة "breaking911" الأمريكية.
WATCH: NYPD deals with looters caught red-handed when they were "seeking justice" inside a #Soho shoe store. This is just one of DOZENS of NYC businesses destroyed overnight. @NYCMayor refused to set a curfew and refused the National Guard. pic.twitter.com/30sNa8wbgR— Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2020
وانتشرت مقاطع فيديو عديدة عبر مواقع التواصل تظهر العديد من الشبان في الولايات المتحدة، يقومون بكسر واجهات المحال المغلقة وسرقة محتواها، في ظل الفوضى الناجمة عن الاحتجاجات في البلاد.
Another video of the #rolex store being #looted in soho #looting #georgefloyd #georgefloydprotests #NYCPROTEST #UnionSquare #TheGeorgeFloydProtestThread pic.twitter.com/86wJa4aIrG— Cam Grey 👽🛸🖤🌊 (@camerongrey) June 1, 2020
ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.
واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.
I honestly never thought I would see a robbery in progress but tonight I did. Dozens of robberies in SoHo tonight from small stores to big name brands. Words can’t describe it. @News12BK @News12BX #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #GeorgeFloydProtests #protests #newyorkprotest #looting pic.twitter.com/92aG2RuFqf— Justine Miller (@JustineIMiller) June 1, 2020
وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
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