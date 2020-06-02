دولة إسلامية كبرى تعلن إلغاء الحج بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إلغاء الحج هذا العام، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال فخر الرازي، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية.

وكانت السلطات السعودية قالت بالفعل إن الحج والعمرة معلقان لحين إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90% منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.