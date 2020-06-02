حاكم فرجينيا يرفض طلب ترامب إرسال قوات الحرس الوطني إلى العاصمة

أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، رالف نورثام، أنه رفض طلبا لوزير الدفاع مارك إسبر، إرسال ما بين 3000 إلى 5000 من عناصر الحرس الوطني في الولاية إلى واشنطن العاصمة.

وحسب موقع "سكاي نيوز" جاء طلب وزير الدفاع الأمريكي في إطار استعراض ضخم للقوة نظمته إدارة الرئيس دونالد ترمب ردا على الاحتجاجات العنيفة.

وقال، إن تصريحات ترامب بشأن حكام الولايات التي قال فيها الرئيس إن "معظم حكام الولايات ضعفاء ويحتاجون إلى السيطرة على الشوارع، لعبت دورا في القرار".

وأضاف أن "تصريحات الرئيس لحكام الولايات عززت مخاوفنا بشأن كيفية استخدام الحرس الوطني"، بحسب ما نقله مكتب حاكم الولاية.

ووجه حكام الولايات الأمريكية الأشد تضررا من فيروس كورونا انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحاته عن قرب رفع القيود وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال لاري هوغان، حاكم ولاية ماريلاند، المنتمي للحزب الجمهوري في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، "أعتقد أن الإدارة تحاول تكثيف الفحوص، يقومون ببعض الأمور مع المختبرات الخاصة".