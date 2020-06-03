الخارجية الأوكرانية: إيران لم ترفض تسليم الصناديق السوداء من طائرة بوينغ إلى كييف

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن سفير إيران في كييف، مانوشهر مورادي، خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، نفى التقارير الإعلامية عن رفض إرسال الصناديق السوداء إلى أوكرانيا من طائرة أوكرانية أسقطت بالقرب من طهران في وقت سابق من هذا العام، حسبما أفاد موقع الوزارة، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الإيرانية "إسنا" أن إيران قررت عدم إرسال الصناديق السوداء إلى أوكرانيا من الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بالقرب من طهران في بداية العام، ولكن نقلها إلى دولة أخرى. وأشارت الوكالة إلى أن فرنسا يمكن أن تكون هذا البلد.

وقال بيان الوزارة: "أشار السفير أيضا إلى أن المعلومات التي وزعتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية حول نوايا الحكومة الإيرانية في نقل المسجلات لفك التشفير إلى فرنسا، بالنظر إلى"تأخير"عملية التفاوض من قبل الجانب الأوكراني، غير صحيحة ولا تعكس الموقف الرسمي لطهران".

وذكرت الوكالة أن السفير أكد لنائب وزير الخارجية استعداده لمواصلة التعاون في المجالات القانونية والفنية والسياسية لحل القضايا الإشكالية المتعلقة بآثار الحادث.

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بوينغ 737-800 المتجهة إلى كييف بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران، في 8 يناير/كانون الثاني في وقت مبكر من الصباح. مات 176 شخصا: مواطنون من إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

قال الجيش الإيراني، في 11 يناير إن طائرة بوينغ الأوكرانية أسقطت عن طريق الصدفة، وكان العامل البشري هو السبب: حلقت الطائرة بالقرب من المنشأة العسكرية الإيرانية، واعتبرت خطأً أنها "هدف عدو"، على وجه التحديد، صاروخ كروز. في الوقت نفسه، أشارت إيران إلى أنها تتوقع هجومًا من الولايات المتحدة، وبالتالي تم وضع أنظمة الدفاع الجوي في البلاد في حالة تأهب كامل. وقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه يتوقع اعترافًا كاملاً بالذنب من إيران، واعتذارات رسمية، ومعاقبة المذنبين ودفع تعويضات.