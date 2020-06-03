البنتاغون: القوات التي ذهبت إلى واشنطن لمواجهة الاحتجاجات عادت إلى قواعدها

أخبر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية وكالة "أسوشيتد برس" أن القوات العاملة في الخدمة التي جلبت إلى العاصمة واشنطن ردا على الاحتجاجات عادت إلى قواعدها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يعارض استخدام "قانون الانتفاضة"، الذي يسمح للجيش النظامي بأداء واجبات إنفاذ القانون.

وحسب ما ذكرته "أسوشيتد برس" أعلن إسبر معارضته استخدام "قانون الانتفاضة"، الذي يسمح للجيش النظامي بأداء واجبات إنفاذ القانون، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات على خلفية مقتل جورج فلويد.

وأوضح إسبر أنه لا يدعم فكرة تفعيل القانون الذي يسمح للرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الجيش الأميركي في الشوارع لمساعدة قوات إنفاذ قانون، في ظل المظاهرات المنتشرة في عدد من الولايات في أعقاب مقتل جورج فلويد.