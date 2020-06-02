إصابة مراسلة "سبوتنيك" بعد تعرضها لرصاص الشرطة الأمريكية في محيط البيت الأبيض.. فيديو

أصيبت مراسلة سبوتنيك نيكول روسيل أثناء تغطيتها للاحتجاجات القائمة في محيط البيت الأبيض بعد أن أطلقت الشرطة الأمريكية الرصاص المطاطي نحوها على الرغم من إظهارها لبطاقتها الصحفية.

وأوضحت روسيل أن الشرطة الأمريكية أطلقت النار عليها عدة مرات أثناء تغطيتها للاحتجاجات القائمة على خلفية وفاة الشاب الأسمر جورج فلويد، على الرغم من قولها مرارًا وتكرارًا إنها صحفية رسمية.

وأكدت مراسة سبوتنيك أنها أبرزت البطاقة الصحفية في وجه الشرطة، وأضافت: "كانوا يطلقون النار علينا مع الغاز المسيل للدموع، لذلك كنا جميعا نسعل أثناء ذلك".وقالت: "كنت في محيط البيت الأبيض الليلة لتغطية الاحتجاجات المستمرة عندما بدأت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، واقتربت للحصول على لقطات لما كان يحدث وبدأت الشرطة بسرعة بإطلاق الرصاص المطاطي".

© Sputnik . Nicole Roussell إطلاق الرصاص المطاطي على مراسلة "سبوتنيك" أثناء تغطيتها لاحتجاجات "جورج فلويد" أمام البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020

وعن إصابتها قالت روسيل: "تحولت الجروح على الفور إلى اللون الأرجواني، وبدأت تنزف، دفعني رجل شرطة يرتدي معدات مكافحة الشغب على الأرض وثبتني، ولم أنهض إلا عندما ساعدني أحد المتظاهرين بينما كان يحثني على النهوض بسرعة للهرب".

© Sputnik . Nicole Roussell إطلاق الرصاص المطاطي على مراسلة "سبوتنيك" أثناء تغطيتها لاحتجاجات "جورج فلويد" أمام البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020

يتبع..