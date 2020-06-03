ألمانيا ترصد حزمة تحفيز بـ130 مليار يورو لتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة

قالت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن المحافظين وشركاء الائتلاف الديمقراطيين الاشتراكيين اتفقوا على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو مصممة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا بعد جائحة فيروس كورونا.

وحسب "رويترز" قام شركاء الائتلاف بحل الخلافات بشأن الحوافز لشراء السيارات الجديدة والإغاثة للبلديات المثقلة بالديون، مما يمهد الطريق لبرنامج مالي أكبر بكثير من الحزم المماثلة من قبل شركاء ألمانيا في منطقة اليورو

وأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات إلى 8551 وفاة في البلاد.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إنه تم تسجيل 342 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 182370، كما سجلت 800 حالة شفاء جديدة ليصبح عدد حالات الشفاء 167300.