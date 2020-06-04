طعن شرطي وإطلاق الرصاص على آخر في نيويورك

قالت شرطة نيويورك إن أحد أفرادها أصيب بالرصاص فيما طعن آخر في بروكلين قبل منتصف الليلة الماضية، لكن لم يتضح ما إذا كان للهجوم صلة بالاحتجاجات على وفاة رجل أسود أعزل إثر احتجاز الشرطة له.

ولم تكشف الشرطة عن حالة الاثنين أو اسميهما، لكن وسائل إعلام قالت إن الإصابات ليست خطيرة. وأصيب كلاهما بالقرب من شارعي تشيرتش وفلاتبوش في بروكلين.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" إن المشتبه به أصيب أيضا بالرصاص.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز" إن الشرطيين نقلا إلى مستشفى كينجز كاونتي.

واعتقلت الشرطة شخصا في مكان الحادث الذي يأتي وسط احتجاجات حاشدة وأعمال شغب في نيويورك بسبب موت جورج فلويد في منيابوليس بعد أن احتجزه رجال شرطة بيض.

وقالت وسائل إعلام إن شرطيا ثالثا أصيب بجروح في اليد، وتوجه رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو إلى المستشفى.

وشهدت مدينة نيويورك ومدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مظاهرات احتجاج على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود البشرة من أصل أفريقي، وكان أعزل، على يد شرطي أبيض البشرة بمدينة مينيابوليس، الأسبوع الماضي.