إصابة نائب بفيروس كورونا يعلق جلسات الكنيست في إسرائيل

اتخذ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بتعليق جلساته البرلمانية، وذلك بعد أن أثبتت الفحوص إصابة أحد النواب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان الكنيست الإسرائيلي الذي طالب كل الموظفين غير الأساسيين البقاء في منازلهم وقرر تأجيل جميع اجتماعات اللجان اليوم إلى حين التحقيق في تداعيات إصابة النائب سامي أبو شحادة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النائب سامي أبو شحادة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التالي: "استلمت قبل قليل نتيجة فحص الكورونا الذي أجريته اليوم. نتيجة الفحص إيجابية".

وأضاف قائلا: "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى. أتمنى الصحة والسلامة للجميع وأرجو التقيد بتعليمات وزارة الصحة-الكورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، أمس الأربعاء: "سيتم إغلاق أي مؤسسة تعليمية يظهر بها المرض"، مضيفا أن العاملين بالمدارس سيواصلون البحث عن سبل لحماية الطلبة والحفاظ على وجود مسافة بينهم.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، 17343 إصابة بفيروس كورونا و290 وفاة. وقالت وزارة الصحة إنه تم فحص أكثر من 593 ألف شخص.