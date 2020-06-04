استطلاع يكشف مدى التزام المواطنين بالتدابير الوقائية في الدول الكبرى

أظهرت نتائج دراسة استقصائية لشركة الأبحاث "كانتار"، اليوم الخميس، أن سكان دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان) أصبحوا أقل تأييدا للإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج دراسة استقصائية لشركة الأبحاث "كانتار"، اليوم الخميس، أن سكان دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان) أصبحوا أقل تأييدا للإجراءات التي تتخذها السلطات على خلفية وباء فيروس كورونا.

وجاء في الاستطلاع، أن 48 في المئة فقط من سكان دول مجموعة السبع يؤيدون تصرفات السلطات، في نيسان/أبريل.

وتشير الشركة إلى أن الناس أصبحوا أقل تأييدا لإجراءات السلطات في جميع دول مجموعة السبع باستثناء اليابان. وكان أكبر انخفاض في "التصنيف" لدى السلطات البريطانية حيث انخفض مؤشر الثقة بنسبة 18 نقطة مئوية منذ نيسان/أبريل.

ويعتقد أكثر من نصف سكان دول مجموعة السبع (61 في المئة)، أن اقتصاد بلادهم سيكون أضعف "بقليل أو بكثير" مما كان عليه قبل الوباء. ويعتقد عدد أقل من المشاركين في الاستطلاع (27 في المئة مقارنة بـ 33 في المئة في نيسان/أبريل) أن السلطات تمكنت من تحقيق التوازن بين ضمان سلامة المواطنين ودعم الاقتصاد.

وتم إجراء الاستطلاع، الذي شارك فيه 7012 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وأكثر، في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الفترة من 28 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو. ويتراوح الخطأ الإحصائي بين 3-4 نقطة مئوية.

وتعمل شركة "كانتار"، ومقرها لندن، في مجال أبحاث السوق. ويشارك في الشركة أكثر من 30 ألف موظف في 100 دولة بالبحوث في مختلف المجالات، بما في ذلك وتحليل الرأي العام وسلوك المستهلك والإعلان.