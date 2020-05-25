في اليابان... كورونا يؤثر على مزادات "البطيخ الأصفر"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" تسببت في التأثير على مزادات "البطيخ الأصفر" الشهيرة.

وأظهرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم بيع زوج من البطيخ الأصفر الياباني في مزاد علني مقابل 120 ألف ين ياباني أي ما يوازي نحو ألف و114 دولارا أمريكيا.

ويعد هذا المبلغ أقل بنحو 40 مرة من الأرقام التي حققتها مزادات البطيخ الأصفر، خلال العام الماضي.

وكان البطيخ الأصفر قد حقق مبيعات العام الماضي بنحو 5 مليون ين ياباني أي ما يوازي 46 ألف دولار أمريكي.

بيع زوج من البطيخ الأصفر #الياباني مقابل 120 ألف ين فقط (حوالى 1114 دولاراً) في المزاد الأول للموسم، أي أقل 40 مرة من الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، بسبب #فيروس_كورونا الذي منع الزبائن من المشاركة في المزاد للتنافس على أغلى الثمار . pic.twitter.com/0r8NvVxHoh — راشد 🇸🇦 (@sbabra1) May 25, 2020

​وأوضحت الشبكة أن مزاد البطيخ الأصفر تم إقامته في مدينة يوباري في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وألقى مسؤول في سوق الجملة باللوم على فيروس كورونا بمنع الزبائن الأغنياء، الذين يتنافسون سنوياً على أغلى الثمار، من المجيء والمشاركة في المزاد.

وأراد الفائز في المزاد إظهار الامتنان والدعم للمزارعين المحليين.

بيع زوج من البطيخ الأصفر مقابل 1114 دولارا في مزاد https://t.co/JEigmd38GL pic.twitter.com/wBRwktf2sD — azzaman (@azzamannews) May 25, 2020

​وتم إغلاق سوق البيع بالجملة منذ 20 أبريل/نيسان، كجزء من الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن أقيم فيه مزاد لمرة واحدة من أجل حشد الدعم للمنتجات المحلية.

وسجّلت هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال البلاد والمقصد السياحي الشهير، عدداً كبيراً من الإصابات بوباء كوفيد 19 إلى جانب طوكيو وأوساكا ومدن أخرى.

وأعلنت الحكومة، الاثنين، رفع حال الطوارئ في كافة أنحاء الأرخبيل.