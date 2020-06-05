مسؤول أمريكي لروسيا: "اخرجوا" من منطقة الشرق الأوسط

صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، يوم أمس الخميس، أن روسيا "تلعب دورًا مدمرًا" في الشرق الأوسط و"يجب أن تغادر" المنطقة.

ووفقًا لشينكر، فإن إبقاء الروس بعيدًا عن هذه المنطقة هو حجر الأساس في السياسة الأمريكية منذ 45 عامًا.

وقال المسؤول: "نعتقد بصراحة أنه يجب عليهم (روسيا) الخروج من هناك (الشرق الأوسط)".

في الوقت نفسه، علق شينكر على التنافس بين روسيا والولايات المتحدة والصين في المنطقة، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تجبر هذه الدول على اتخاذ أي خيار، لكنها تريدها أن تفهم العواقب التي قد تؤدي إليها اتخاذ أي من الخيارات.

وأشار شينكر، أن روسيا هي التي غيرت مسار الحرب في سوريا، ونتيجة لذلك لا يزال رئيس بشار الأسد في السلطة. وأضاف، أن النجاح في سوريا دفع روسيا إلى اتخاذ خطوات في ليبيا، حيث "لا تلعب الآن دورًا منتجًا أو مستقرا".

يذكر أن ترامب عبر عن رغبته بتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليشمل منطقة الشرق الأوسط، وبأنه يعتزم التوجه للناتو بطلب من أجل المشاركة بشكل أكبر في أحداث المنطقة.

من جانب آخر، قال الخبير في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتورعبد المهدي مطاوع، إن نفوذ روسيا في المنطقة ومصالحها القوية والمشتركة مع إسرائيل خصوصا في الملف السوري، و كذلك العلاقة التاريخية بين فلسطين وروسيا، يجعل موسكو طرفا أساسيا ومهما في أي محادثات للسلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن روسيا جزء من الرباعية الدولية التي ترعى عملية السلام.