بوغدانوف يبحث الأزمات في الشرق الأوسط مع سفير أمريكا الجديد لدى روسيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الوضع في ليبيا والشرق الأوسط، مع السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا، جون ساليفان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية في تعليقها، المنشور على موقعها، بشأن استقبال بوغدانوف للسفير الجديد : "تم خلال الجلسة بحث الوضع في ليبيا وآفاق التعاون الروسي الأمريكي في التغلب على الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وفي وقت سابق من اليوم أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن نظام وقف إطلاق النار في ليبيا يُطبق بشكل عام، لكن هناك بعض الخروقات.

وقال بوغدانوف، للصحفيين: "يبدو لنا أن عملية تطبيق هذا النظام تحترم بشكل عام. ولكن هناك بعض الخروقات، خاصة وأن القوى التي تواجه الجيش الليبي ليست قوات نظامية بل جماعات مسلحة وهي غالباً ما تكون ذات طبيعة متطرفة".

وفي سياق رده على سؤال حول توقعات روسيا بشأن الجلسة الأولى للجنة العسكرية الليبية، قال نائب وزير الخارجية الروسي:" ندعو لعقد اجتماع لطرفي النزاع في أسرع وقت ممكن".

واستضافت العاصمة الألمانية، يوم 19 كانون الثاني/يناير الجاري، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.