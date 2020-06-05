باريس تجدد مطالبتها لطهران بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

جدد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، مطالب بلاده لإيران بالإفراج عن الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه، التي عاقبتها إيران بالسجن ست سنوات بعد إدانتها بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وقال لو دريان، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، اليوم، أطالب إيران رسميا مرة أخرى بالنيابة عن فرنسا بالإفراج فورا عن السيدة عادلخاه".

وأضاف: "هذا الوضع الجاري يمكن أن يؤثر سلبيا على العلاقات بين فرنسا وإيران، وينال بشدة من الثقة بين البلدين".

وكانت الخارجية الفرنسية، في الشهر الماضي، قد أعلنت أن علاقات باريس مع طهران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت الأخيرة بسجن الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني، في قرار وصفته بأن له دوافع سياسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، لإذاعة فرنسا الدولية: "هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعا سياسيا. لذا فنحن نطالب بكل حزم السلطات الإيرانية بالإفراج عن فاريبا عادلخاه دون أي تأخير".

وأضاف لودريان: "هذا القرار يجعل علاقتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة".