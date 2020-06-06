هوليوود تستئناف العمل بعد انقطاع دام أكثر من شهر

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم أنه سيتم استئناف إنتاج الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية في هوليوود ابتداء من من 12 حزيران / يونيو الجاري.

ووفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام، كما يتعين عليهم الحصول أيضاً على موافقة من مسؤولي الصحة بالمقاطعات قبل البدء بالتصوير.

وبحسب الصحيفة فإن لوس أنجلوس والمنطقة المحيطة هي واحدة من المراكز الرئيسية لتفشي كوفيد-19 في الولاية مع تسجيل حوالي نصف الإصابات والوفيات.

يذكر أن وباء كورونا كان قد أوقف عالم صناعة السينما والتلفزيون وأسواق المهرجانات والحفلات، ‏كما تسلل أيضاً إلى عدد كبير من المشاهير، أمثال النجم الأمريكي توم هانكس وزوجته المغنية والممثلة ريتا ويلسون، وابنة الممثل العالمي مات ديمون، كذلك المغنية العالمية بينك، ونجم مسلسل صراع العروش كريستوفر هيفجو وغيرهم.