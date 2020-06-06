مؤسس أمازون يدعم حركة "حياة السود مهمة"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، عن دعمه لحركة "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter) عن طريق نشر مراسلة عبر البريد الإلكتروني مع عميل مستاء.

ونشر بيزوس في حسابه الرسمي على إنستغرام لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني من مستخدم قال إنه من المزعج والمسيء أن أمازون نشرت رسالة على موقعها على الإنترنت تضامنًا مع الحركة، وكتب: "حياة الجميع مهمة".

ورد بيزوس: "يجب علي أن أختلف معك"، مضيفًا أن عبارة حياة السود مهمة لا تعني أن حياة الأخرين ليست مهمة، لكن العبارة المذكورة تتحدث عن العنصرية والمخاطر غير المتناسبة التي يواجهها السود في تطبيق القانون ونظام العدالة لدينا".

وأضاف بيزوس أنه لن يكون مضطرا أبدا إلى القلق من أن يتعرض ابنه للاختناق حتى الموت أثناء احتجازه يوما ما، على عكس الآباء ذوي البشرة السمراء.

كما أكد دعمه للاحتجاجات الأخيرة حول "وحشية الشرطة" قائلا: "أريدك أن تعرف أنني أدعم هذه الحركة التي نراها تحدث من حولنا ولن يتغير موقفي".

وغالبًا ما يسعى منتقدو حركة "حياة السود مهمة" إلى مواجهة العبارة بأخرى تقول "حياة الجميع مهمة" أو "Blue Lives Matter"، في إشارة إلى رجال الشرطة الذين سقطوا أيضا أثناء تأدية واجبهم.