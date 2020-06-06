صاعقة تمزق أكبر علم أمريكي في العالم.. فيديو

دمرت صاعقة علما أمريكيا بحجم 21 مترًا على 42.6 مترًا، ووزنه 154 كغم.

مزقت صاعقة أكبر علم وطني أمريكي في العالم في ولاية ويسكونسن الأمريكية، حسب بوابة Heavy الإلكترونية.

نشر السكان المحليون صورًا على الشبكات الاجتماعية حيث يمكن رؤية العلم ممزق إلى نصفين. نشر Witness Winston O'Boogie مقطع فيديو للعلم الممزق على صفحته على فيسبوك. يعيش الرجل في ويسكونسن بالقرب من مدينة شيبويغان، حيث وقع الحادث في 2 يونيو حزيران.

كتب العديد من المستخدمين أن هذا الحدث يرمز إلى الوضع الذي فيه البلاد الآن. أعمال الشغب التي اجتاحت الولايات المتحدة بعد وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد.

وبحسب شركة التأمين الأمريكية Acuity Insurance ، فإن حجم العلم 21 مترًا على 42.6 مترًا، ووزنه 154 كيلوغرامًا. تم وضع العلم على ارتفاع 30 مترا فوق تمثال الحرية. يرفرف على نصب تذكاري لذكرى سكان الولاية الذين لقوا حتفهم في الخدمة العسكرية.

وفقًا للبوابة، احتاج تلوين العلم 1893 لترًا من الطلاء، وتم استخدام حوالي 520 متر مكعب من الخرسانة.

بسبب العاصفة الرعدية الشديدة التي حدثت في الولاية في 2 يونيو حزيران، بقي 30 ألف منزل بدون كهرباء.