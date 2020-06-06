ترامب ينشر مقطع فيديو يؤكد أن فلويد لم يكن شخصا جيدا.. فيديو

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو يوم أمس الجمعة، للمحللين السياسيين جلين بيك وكانديس أوينز يهاجمون سمعة جورج فلويد، ويؤكدون أنه لم يكن شخصا جيدا.

قال أوينز لبيك في المقطع: "حقيقة اعتباره شهيد تزعجني، جورج فلويد لم يكن شخصًا جيدًا"، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

I don't care WHAT George Floyd did. The officer should have never treated him like that and killed him! But we still must ask: Is he a HERO? BLEXIT founder @RealCandaceO gave her thoughts: "The fact that he has been held up as a martyr sickens me." pic.twitter.com/0Tm47x5Cc8 — Glenn Beck (@glennbeck) June 4, 2020

​في الوقت الذي هزت فيه الاحتجاجات الجماهيرية الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية، أدت تغريد ترامب إلى تضخيم ردود أفعال الجمهور العالمي بـ81.8 مليون متابع على تويتر.

وبحث بيك وأوينز في مقطع الفيديو في سجل فلويد الإجرامي الطويل، والذي تضمن الكثير من الأوقات خلف القضبان، بحسب الصحيفة.