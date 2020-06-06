أنباء عن ترشح أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة‎

أفادت وكالة أنباء "نادي الصحفيين الشبان" الإيرانية، مساء اليوم، السبت، باعتزام الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة للعام 2021.

ونقلت الوكالة المحلية الإيرانية على لسان عضو لجنة العلاقات العامة بحزب "الجمهورية" في إيران، اسفنديار عبد اللهي، أن أحد الشروط التي ستسهم في دخول نجاد المعركة الانتخابية المقبلة، هو أن يطمئن من قبول أوراق ترشحه من قبل السلطات، باعتباره من أهم شروط تواجده في الانتخابات المقبلة“.

وأكد السياسي الإيراني أن المقربين من أحمدي نجاد يسعون في المرحلة الراهنة لإعداد مقدمات تأييد وقبول أوراق ترشحه من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني، مشيرا إلى أنه يتمتع بموقع جيد بين الأصوليين، وبأن بعض المسؤولين في عهد رئاسة نجاد حاضرون في البرلمان الإيراني، ما يعني أن أسس ترشحه في الانتخابات الرئاسية جاهزة.

وأوضحت الوكالة الإيرانية نقلا عن حسين كناني مقدم، الأمين العام لحزب "الخضر"، حول إمكانية ترشح أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، أن "كل شيء ممكن في إيران، وخاصة في المجال السياسي للبلاد".

ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستجرى، في مايو/ أيار من العام المقبل 2021، وذلك بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي، حسن روحاني.