ملاكم من أصل أفريقي يعلق على مقتل جورج فلويد "بأغنية راب"

علق الملاكم الأمريكي من الوزن الثقيل ديونتاي وايلدر على الاحتجاجات وأعمال الشغب في الولايات المتحدة، بعد مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصل الأفريقي جورج فلويد.

ونشر وايلدر في حسابه على "تويتر" اليوم السبت فيديو قال فيه:" أن الأمريكيين من أصل أفريقي توقفوا عن الصمت".

— Deontay Wilder (@BronzeBomber) June 5, 2020

وأكد الملاكم البالغ من العمر 34 عامًا أن أصحاب البشرة السمراء تعرضوا بشكل منهجي لأشكال مختلفة من العنف في الولايات المتحدة وقال: "اعتدنا على أن نعدم أو نحرق أو نجلد. أما اليوم ينتظرنا السجن والقتل"، مشيرا إلى أسماء ضحايا عنف الشرطة.

واختتم وايلدر قائلا: "لقد سئمنا من الصمت".

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.