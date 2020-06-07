نتنياهو يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي وأمريكا بشأن إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلادنا ستواصل العمل ضد إيران رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر نتنياهو تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، زعم من خلالها أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت بأن إيران رفضت السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع سرية، حيث قامت إيران بأنشطة نووية عسكرية سرية فيها.

قلت في مستهل جلسة الحكومة:



"أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال نهاية الأسبوع أن إيران رفضت السماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع سرية قامت فيها إيران بأنشطة نووية عسكرية سرية. pic.twitter.com/EMJqGUznqD — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 7, 2020

وأوضح نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدعيا أن "إيران تنتهك التزاماتها بشكل ممنهج أيضا، بما يخص إخفاء المواقع النووية وتخصيب المواد القابلة للانشطار وهناك انتهاكات".

في أي حال من الأحوال, وباء كورونا لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني. أكرر وأقول – إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا على حدودنا". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 7, 2020

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "وباء كورونا لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني. أكرر وأقول – إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا على حدودنا".

وطالب نتنياهو في تغريدة جديدة "بانضمام المجتمع الدولي إلى الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض عقوبات معوِقة على إيران".