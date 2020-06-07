صاعقة تضرب نصب جورج واشنطن التذكاري بالولايات المتحدة الأمريكية... فيديو

بالإضافة إلى الاحتجاجات التي لا تتوقف في الولايات المتحدة، حالة الطقس سيئة للغاية في بعض مناطق البلاد. كما أن حرائق الغابات لا تتوقف في غرب البلاد، و تمطر في الشرق مع البرق.

ونشر مستشار علاقات عامة مستقل للعديد من الشركات الأمريكية المعروفة والفائز بجائزة "غرامي" داني ديراني مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه كيف يضرب البرق تمثال جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية.

يعرض في الفيديو كيف يظهر البرق في السماء في عدة أماكن واحد تلو الأخرى. بعد ذلك يضرب أحدهم مباشرة مسلة الجرانيت بارتفاع 169 مترًا وكتلة 91 ألف طن، أقيمت لذكرى الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن.

Wow! The Washington Monument struck by lightning about an hour ago. pic.twitter.com/sgsRc4WCrV — Danny Deraney (@DannyDeraney) June 5, 2020

صمدت إحدى أكبر المسلات في العالم وأطول مبنى في عاصمة الولايات المتحدة والموجودة بالقرب من البيت الأبيض، أمام الصاعقة.

في الوقت نفسه، في غرب البلاد في ولاية كاليفورنيا، يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات. التي بدأت في هذه المنطقة بسبب بداية الجفاف وانخفاض مستوى الرطوبة. في سولانو، تم إجلاء حوالي 80 عائلة من منازلها بسبب اقتراب الحريق من المنازل التي يعيش فيها الناس.