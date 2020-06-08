اقتحام سيارة لمحتجين وفرار سائقها بعد إطلاق نار عشوائي في سياتل الأمريكية (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو لعملية اقتحام صفوف المحتجين في أحد شوارع مدينة سياتل الأمريكية بسيارة مدنية، ما أسفر عن جرح العشرات وتوقيف سائقها بالقوة وهربه من المنطقة.

أظهر مقطع الفيديو قيام سيارة باقتحام صفوف المحتجين بالقوة ما أدى إلى سقوط بعض الجرحى واستطاع المحتجون إيقاف السائق وعرقلة سير السيارة المقتحمة.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs — Jim Brunner (@Jim_Brunner) June 8, 2020

فقام السائق بالخروج وبيده مسدس وبدأ بإطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين ما ساعده ذلك على الهرب من المكان قبل الانقضاض عليه.

وفي السياق نفسه، قالت إدارة شرطة المدينة إن المشتبه به اعتقل وأن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".