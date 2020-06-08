المفوضية الأوروبية حول مبادرة مصر بشأن ليبيا: لا بديل عن مخرجات برلين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنه لا بديل عن نتائج مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

نقلت وكالة إخبارية ايطالية تصريحات المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الذي رد معلقا على الوضع في ليبيا ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج لمقترحات مصر لحل الأزمة الليبية، قائلا إن "الوضع على الأرض يتغير باستمرار، وموقفنا واضح ولم يتغير نحن دائما نكرر دعوتنا لإيقاف فوري لإطلاق النار وإيقاف الصراع والعودة للحل السياسي لجميع الأطراف".

وتابع ستانو: "ليس هناك حل عسكري للأزمة، فقط الحل السياسي هو الحل الوحيد".

وأوضح ستانو أن "أي مقترح يتبع مخرجات مؤتمر برلين ويوافق أهدافه للسلام والاستقرار في ليبيا هو خطوة إيجابية، وليس هناك بديل عن عملية ومؤتمر برلين ونتائجها التي وافقت عليها أيضا الأمم المتحدة".